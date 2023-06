Fin de la grève à la prison de Merksplas, les syndicats réclament des consultations

Ce mouvement de grève - le 19e depuis 2022 selon les responsables de l'établissement pénitentiaire - fait suite à un incident lié à un détenu, ayant fait plusieurs blessés parmi le personnel. Ce dernier se sent abandonné à la fois par la direction et par le gouvernement fédéral. Le front syndical dénonce, notamment, le nombre important d'agressions et d'incidents provoqués par des détenus qui devraient séjourner en centre psychiatrique mais qui atterrissent à Merksplas faute de place. L'infrastructure obsolète est également pointée du doigt. "Nous espérons, à présent, que les négociations pourront être relancées afin de poursuivre la recherche d'une solution durable", a déclaré le représentant syndical Hans Tielens (ACV). "Par son action et sa forte mobilisation en faveur de la grève, le personnel a envoyé un signal clair. Des solutions à long terme doivent être trouvées de toute urgence." (Belga)