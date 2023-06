Invasion de l'Ukraine - Ukraine: six morts après une frappe russe contre un immeuble de Kryvyï Rig

"Malheureusement, nous avons déjà six morts", a indiqué sur Telegram Oleksandre Vilkoul, chef de l'administration municipale de cette localité industrielle, ville natale du président Volodymyr Zelensky. Plus tôt dans la matinée, M. Vilkoul avait fait état de trois morts, 25 blessés et sept autres personnes "vraisemblablement sous les décombres". (Belga)