Invasion de l'Ukraine - Ukraine: un immeuble résidentiel touché par une frappe à Kryvyi Rih, des blessés graves

Le responsable de l'administration militaire de la ville, Oleksandr Vilkul, a indiqué sur son compte Telegram que des "monstres de haute précision" ont frappé la ville en plusieurs endroits, y compris un immeuble résidentiel de cinq étages. "Il y a des victimes dans un état extrêmement grave, il y a probablement des gens sous les décombres", a-t-il déclaré. L'administration régionale de Dnipropetrovsk a rapporté une "attaque massive de missiles sur Kryvyi Rih", faisant état de victimes, sans plus de détails. "Tous les services de secours sont à pied d'oeuvre et le travail des pompiers est toujours en cours", a précisé Oleksandr Vilkul. A Kiev, l'administration militaire a également rapporté des frappes nocturnes de "missiles de croisière". "Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites avec succès", a assuré cette source. De son côté, le maire de Kharkiv (nord-est de l'Ukraine), Ihor Terekhov a annoncé que des drones avaient été lancés "contre des infrastructures civiles". Les locaux d'une société et un hangar ont été endommagés, selon le maire.