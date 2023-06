La cause de l'incendie mortel à Etterbeek reste indéterminée

Un incendie s'est déclaré à l'aube samedi, dans une maison comportant deux kots d'étudiants, rue Aviateur Thieffry à Etterbeek. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 05h00 et ont découvert, au deuxième étage du bâtiment, dans l'un des kots, une jeune femme inconsciente. Elle dormait et a été intoxiquée par la fumée. Une réanimation a été entamée, en vain. La victime, une Italienne de 29 ans, est décédée. D'après la Rai, la chaîne de télévision publique italienne, celle-ci était originaire de Fiesso d'Artico, une ville située près de Venise. Elle vivait en Belgique depuis 2021. Elle y avait déjà fait un séjour Erasmus en 2016, dans le cadre de ses études. Détentrice d'une thèse de doctorat et multilingue, elle était devenue responsable de la communication de l'IFOAM, une fédération internationale qui représente les intérêts d'agriculteurs biologiques. (Belga)