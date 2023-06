Le chantier de restauration des Jardins d'Annevoie touche à sa fin

Les Jardins d'Annevoie s'étendent sur une douzaine d'hectares et comportent de nombreux jeux d'eau (miroirs d'eau, cascades, canaux, jets d'eau, buffet d'eau) ainsi que plusieurs folies typiques des jardins baroques. Depuis son acquisition en mars 2017, Le Domaine est géré par la Fondation privée et familiale "Domaine historique du Château et des Jardins d'eau d'Annevoie" établie en 2016 par Ernest-Tom et Anne-France Loumaye. Ces derniers s'étaient engagés à remettre les jardins et le château en état, en réparant les dégâts naturels et les infractions urbanistiques faites par l'ancien propriétaire. Au cours de ces six dernières années, des travaux ont ainsi été menés au niveau du système de canalisations, des berges et des pièces d'eau. La toiture, la cour, les façades et les décors intérieurs du château ont également fait l'objet d'une restauration. Grâce à ces travaux, le Domaine a obtenu en 2021 le label de Jardin Remarquable. (Belga)