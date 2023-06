Le plongeur décédé à Pelt est mort des suites d'une noyade

L'accident s'est produit dans le canal près des locaux du club de sports nautiques de Neerpelt. Au moment de l'accident, la victime plongeait sans binôme. Elle n'était pas non plus reliée par une ligne de vie à son camarade, qui se trouvait sur le rivage. À un moment donné, le quadragénaire est remonté brièvement à la surface, indiquant qu'il avait des problèmes. Son ami a tenté de le secourir puis demandé de l'aide à d'autres personnes présentes. Le plongeur a pu être ramené sur la terre ferme grâce à des jeunes du club de sports nautiques. Malgré l'arrivée des secours, les tentatives de le réanimer ont finalement été vaines. L'enquête a révélé qu'il n'était pas mort d'un choc thermique. La cause de la noyade fait désormais l'objet d'une enquête approfondie. (Belga)