Le prix du gaz européen repart à la hausse

Selon le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, le prix du gaz européen pour livraison en juillet va augmenter de plus de 15%, pour atteindre plus de 35,5 euros par mégawattheure. Ce prix est encore relativement bas, puisque le gaz naturel coûtait plus de 80 euros par mégawattheure au début de l'année et même plus de 300 euros l'été dernier. Mais c'est un peu plus cher que les 23 euros par mégawattheure au début de ce mois. Selon l'opérateur norvégien Gassco, les installations gazières d'Ormen Lange, Nyhamna et Aasta Hansteen sont à l'arrêt jusqu'au milieu du mois prochain. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Norvège est devenue un important fournisseur de gaz pour l'Europe. Le pays a l'ambition de fournir davantage de gaz naturel dans les années à venir. (Belga)