Météo - Des températures juste sous les 30°C pour toute la semaine encore

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à quelques rares voiles d'altitude près. Les minima varieront souvent entre 13 et 16°C et le vent deviendra généralement faible de secteur nord-est. Mercredi, la journée sera à nouveau bien ensoleillée avec tout au plus quelques nuages décoratifs. Les maxima se situeront entre 22°C en Hautes-Fagnes et 27°C dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. A la Côte, une brise de mer se lèvera l'après-midi. Jeudi, on bénéficiera d'un franc soleil en matinée. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 22 et 28°C, sous un vent faible à modéré qui reviendra au secteur nord à nord-est. Vendredi aussi, quelques nuages cumuliformes pourront se développer en cours de journée, mais le soleil restera bien présent. Les maxima s'échelonneront de 21 à 27°C. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord dans l'intérieur du pays et modéré de nord à nord-est à la mer. Samedi, le temps restera sec, chaud et ensoleillé même si quelques voiles d'altitude arriveront depuis le sud-ouest. Maxima jusqu'à 28°C. Vent faible et variable, modéré de nord à nord-est à la mer. (Belga)