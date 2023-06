Un hôtel évacué à Woluwe-Saint-Lambert après un incendie

Le feu s'est déclaré mardi vers 04h30. Il semble avoir pris, selon les pompiers, dans un bac à fleurs sur la terrasse d'une chambre au quatrième étage de l'hôtel. "Les flammes avaient atteint le toit par la façade et s'étaient propagées à l'isolation du toit", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Nous avons dû démonter une partie du toit pour éteindre le feu et éviter toute reprise. Les clients de l'hôtel, environ 80 personnes, ont été évacués et pris en charge au restaurant de l'établissement hôtelier. Personne n'a été blessé. Le plan d'intervention médicale a été a été activé pour l'évacuation, mais a été rapidement annulé", a-t-il affirmé. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue, mais il pourrait s'agir d'une combustion spontanée de la tourbe du bac à fleurs, selon les pompiers. "Par précaution, nous avons donc demandé que les bacs à fleurs sur les terrasses soient retirés", a-t-il précisé. (Belga)