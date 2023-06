Verviers veut renforcer la place de l'arbre pour contrer les îlots de chaleur

(Belga) La Ville de Verviers a présenté ce mardi à la presse les prémisses de son plan Canopée, destiné à contrer les effets des "îlots de chaleur" dans les villes, un phénomène de plus en plus prégnant sous l'effet du dérèglement climatique. Au total, une trentaine d'actions ont été identifiées et seront étudiées afin de rendre la ville plus agréable dans le futur et d'assurer une certaine harmonie avec la nature, ont annoncé les deux bureaux d'étude qui travaillent sur le projet Canopée.