Aliaxis retire officiellement son offre sur Uponor

On apprenait ce lundi que le producteur finlandais Uponor semblait prêt à se jeter dans les bras de l'entreprise suisse Georg Fischer, quelques semaines après avoir repoussé les avances répétées d'Aliaxis. L'offre suisse pour Uponor s'élève à 28,85 euros par action, soit 12% de plus que la dernière proposition d'Aliaxis. Elle valorise l'entreprise finlandaise à quelque 2,1 milliards d'euros. Le conseil d'administration d'Uponor, ainsi que deux actionnaires détenant ensemble 37% du capital, ont déjà marqué leur accord. Aliaxis a acquis une participation d'un peu plus de 20% dans Uponor en mai. Aliaxis, dont le siège est à Bruxelles, est présente dans 40 pays et emploie plus de 15.000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel s'élevait l'année dernière à 4,3 milliards d'euros et son bénéfice net à 371 millions d'euros. (Belga)