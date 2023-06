Anderlecht lance l'action "Passons l'été tranquille" pour limiter les nuisances nocturnes

Des ordonnances ont été signées "afin de permettre aux Anderlechtois de passer un été agréable et dans le respect de tous", explique la commune dans un communiqué. Deux quartiers sont visés par ces ordonnances : celui du centre et celui de Cureghem, ces derniers ayant été "affectés par des rassemblements en soirée" qui provoquent des nuisances et autres incivilités. Concrètement, du 15 juin au 11 septembre prochain, il sera interdit de consommer de l'alcool dans ces espaces publics. Tous les établissements accessibles au public devront également fermer leurs portes avant 1h du matin. "Consommé individuellement ou en groupe, l'alcool génère des troubles et nuisances diverses au détriment de la qualité de vie des riverains (bruits de bouteilles qui tombent, cris, déchets, violences...). Nous comprenons l'envie de se rassembler et de partager, mais pas au détriment de la qualité de vie de ses voisins", explique le bourgmestre, cité dans le communiqué. "L'instauration d'une heure de fermeture des établissements aura un impact significatif sur la réduction du taux de criminalité et l'amélioration de la qualité de vie du quartier pour notre population", justifie la commune. (Belga)