Autriche: mystérieuse découverte de trois cadavres

Les forces de l'ordre ont été alertées par un avis de disparition, alors que l'homme ne s'était pas présenté à son travail. Avec l'aide des pompiers, elles ont pu accéder au logement dans le district de Murau, situé en Styrie, où ils ont trouvé les trois corps "portant manifestement des traces de blessures par balles". "La responsabilité d'un tiers n'est pas exclue", a indiqué la police. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle régionale, tandis que le parquet a ordonné une autopsie. L'identité et l'âge des victimes n'ont pas été dévoilés. Selon les premiers éléments, le couple était domicilié dans la maison. Leur relation avec l'autre femme décédée n'a pas encore pu être clarifiée et le mobile reste mystérieux. D'après les médias, il s'agirait d'un enseignant, de son ex-compagne et d'une vacancière allemande. La police n'a pas confirmé ces informations. (Belga)