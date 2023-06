Baloise Belgium Tour - Six coureurs en moins après la première étape

La chaleur a mis plusieurs coureurs en difficulté. Eli Iserbyt, qui avait indiqué mardi soir ne pas se sentir très bien, a disparu après environ une heure de course. Chez Pauwels Sauzen-Bingoal, Angelo Van Den Bossche n'a pas franchi la ligne d'arrivée lui non plus. Chez Corratec Selle Italia, ils ont également comptabilisé deux abandons, ceux du Suisse Jan Stöckli et de l'Italien Attilio Viviani. Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) ne sera pas au départ à Merelbeke tout comme le Néerlandais Joost Brinkman (Team DSM) arrivé hors délai, 27:11 après le vainqueur Jasper Philipsen. L'UCI a infligé une amende de 100 francs suisses, soit 102,61 euros, au directeur sportif d'Alpecin-Deceuninck, Christoph Roodhooft, pour ne pas avoir suivi les instructions des commissaires ou de l'organisateur. En outre, la direction de course a autorisé pour ce jeudi les ravitaillements à partir du départ de l'étape jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée, en raison des fortes chaleurs. (Belga)