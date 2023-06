Bourse de Bruxelles - Colruyt et Recticel à la fête dans un marché bien orienté

Seize éléments du BEL 20 étaient en hausse, arGEN-X (366,80) et Solvay (109,55) s'appréciant de 0,3 et 1,7% alors que Galapagos (38,70) et UCB (84,56) reperdaient 0,6 et 0,9% en compagnie de Barco (24,86) et Elia (116,00), en baisse de 0,4 et 0,2%. AB InBev (51,77) valait 0,6% de plus que la veille, KBC (63,10) et Ageas (38,08) progressant de 1,2 et 0,9%, D'Ieteren (173,70) et Umicore (28,13) de 0,9%. Ekopak (17,50) était par ailleurs en baisse de 2,2%, Atenor (26,20) perdant 1,5% supplémentaire tandis que Agfa-Gevaert (2,51) et Shurgard (44,89) gagnaient 2 et 1,7%. Mithra (2,73) rebondissait de 8,3% supplémentaires tandis que Celyad (0,524) regagnait 4%, Onward Medical (6,00) perdant 1,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0800 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0795 la veille vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 58.060 euros, en recul de 80 euros. (Belga)