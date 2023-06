Bourse de Bruxelles - Vedette du jour, Colruyt a confirmé un rebond de 10%

Aperam (33,34) se distinguait en tête avec un rebond de 2,62%, devant KBC (63,64) et AB InBev (52,32) qui regagnaient 2,09 et 1,67%, Ageas (38,16) s'appréciant de 1,09%. Solvay (108,15) était positive de 0,42% alors que UCB (83,94) reculait de 1,59%, arGEN-X (364,20) et Galapagos (38,58) de 0,44 et 0,90%, les autres baisses revenant à Barco (24,92) et Elia (114,80), négatives de 0,16 et 1,20%. Les immobilières Aedifica (66,25) et Cofinimmo (75,50) remontaient de 0,99 et 1,41%, WDP (26,38) étant finalement inchangée. Les résultats et annonces de Colruyt (34,28) et Recticel (11,90) faisaient par ailleurs bondir ces titres de 10,3 et 4,7%. Atenor (26,20) perdait 1,5% supplémentaire tandis que Tubize (73,80) perdait 1,7%, des hausses de plus de 2% étant relevées en Belysse (1,19) et Care Property Invest (13,32), Cenergy (6,33) et Viohalco (6,07) bondissant de 7,3 et 5,6%. Mithra (2,62) ne gagnait plus que 4%, Sequana Medical (3,18) remontant de 3,2% alors que D%MS Imaging (0,02) et Nyxoah (7,10) perdaient 5,2 et 2,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0855 USD, contre 1,0800 dans la matinée et 1,0795 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.980 euros, en recul de 160 euros. (Belga)