Chine: la reprise demeure "fragile", prévient la Banque mondiale

Malgré les défis, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine devrait croître de 5,6% cette année, selon une prévision revue à la hausse de la Banque mondiale. La précédente en mars tablait sur 5,1%. Le gouvernement chinois s'est lui fixé un objectif d'"environ 5%". Débarrassé fin 2022 des mesures anti-Covid qui pénalisaient son activité, le géant asiatique a enregistré au premier trimestre une nette accélération de sa croissance (+4,5% sur un an). Mais la reprise s'essouffle et reste inégale, l'économie étant plombée par le surendettement du secteur immobilier (un traditionnel moteur de croissance), une confiance des consommateurs en berne et le ralentissement économique mondial. Le taux de chômage des Chinois âgés de 16 à 24 ans a atteint en avril un niveau record de 20%. Le PIB de la Chine avait progressé l'an dernier de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et à l'un des rythmes les plus faibles depuis quatre décennies. (Belga)