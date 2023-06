Des monuments belges pourront désormais être visités de façon immersive avec Google Maps

Depuis son lancement en février 2023, l'outil était déjà disponible sur Androïd pour plusieurs villes, telles que Tokyo ou San Francisco. Plus de 500 nouveaux bâtiments y ont été ajoutés mercredi, dont plusieurs situés en Belgique. Il sera désormais également possible d'utiliser cette fonctionnalité avec le système d'exploitation iOS. En fusionnant des milliards de photos issues de Street View (une autre fonctionnalité de Google offrant un panorama à 360 degrés de lieux situés sur la voie publique) et des prises de vue aériennes à l'aide de l'intelligence artificielle, l'outil est en mesure de créer une image multidimensionnelle des monuments les plus populaires au monde, pour donner l'impression de se trouver sur place. La plateforme superpose également des informations utiles à ces images en 3D, comme la météo et le niveau de fréquentation du lieu. Désormais, davantage de villes européennes pourront être visitées à distance grâce à cet l'outil, telles qu'Amsterdam, Dublin ou encore Venise. Parmi les bâtiments belges à découvrir en trois dimensions sur la plateforme, se trouvent notamment le Beffroi de Bruges, le Manneken Pis, l'Atomium, ou encore le Palais de Justice de Bruxelles. Outre l'élargissement de la fonctionnalité Immersive View, Google Maps a introduit deux nouvelles mises à jour pour se déplacer de façon plus intuitive. La première permettra de suivre la progression d'un trajet tout au long d'un déplacement sans avoir besoin de passer par le mode de navigation complet. La seconde facilitera la navigation sur ordinateur, en affichant tous les lieux recherchés précédemment par l'utilisateur en surbrillance sur le côté de son écran. (Belga)