Deux millions d'euros pour valoriser les céréales wallonnes

Mercredi à Gembloux, le CRAW (Centre wallon de Recherches agronomiques) a annoncé le lancement du projet Valcerwal. Son objectif est de permettre une meilleure valorisation des céréales wallonnes en les faisant correspondre aux attentes des transformateurs locaux et en permettant leur culture plus durable. "Chaque année, 25% des céréales doivent être déclassées suite à des problèmes technologiques ou sanitaires. Des méthodes peuvent être mises en place pour éviter ces pertes", a expliqué Bruno Godin, du département connaissance et valorisation des produits. Les agriculteurs seront accompagnés dans leurs choix de variété. Ils devront adapter leurs critères qualités au produit final et choisir les bons trieurs pour retirer les grains problématiques. "Avec ces approches, une partie significative des grains qui seraient perdus ne le seront plus. Cela représentera un gain économique pour les agriculteurs et les transformateurs de céréales. Elle est essentielle pour une transition vers une Wallonie plus durable", a encore ajouté Bruno Godin. A l'heure actuelle, en Wallonie, les céréales représentent environ 180.000 hectares, soit 60% des terres céréalières du pays. La production reste essentiellement destinée à l'alimentation animale et à la production d'énergie. Moins de 10% est destinée à l'alimentation humaine. "Alors que l'on compte 2.442 entreprises de fabrication de produits de boulangerie", a précisé Julien Beuve-Mery, du Collège des Producteurs. L'ensemble de ces secteurs (meunerie, boulangerie et filière brassicole) a importé en 2020 plus de 8,6 millions de tonnes de céréales, principalement d'Allemagne et de France. L'auto-suffisance de la Belgique n'est que de 30%. (Belga)