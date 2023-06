Diables Rouges - Les supporters des Diables en visite à Tubize

Une centaine de fans, membres du club de supporters 1895, ont ainsi eu droit à une visite du Proximus Basecamp, où les Diables Rouges préparent leurs matchs de samedi contre l'Autriche et de samedi en Estonie, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Au programme: une séance de questions-réponses avec deux Diables, Wout Faes et Dodi Lukebakio, une séance de photos et dédicaces et une visite de la salle de fitness et du vestiaire des Diables. Dans le cadre de cette même campagne, quelque 200 supporters avaient déjà pu assister au premier entraînement des Diables lundi à Tubize. Après avoir lancé sa campagne qualificative par une victoire 0-3 en mars en Suède, pour la première de Domenico Tedesco à la tête de l'équipe nationale, la Belgique recevra l'Autriche samedi dans un stade Roi Baudouin sold out avant d'aller affronter l'Estonie mardi en déplacement. L'Autriche est en tête du groupe F des qualifications pour l'Euro avec 6 points sur 6, devant la Belgique (3 points). L'Estonie est 4e sans la moindre unité. (Belga)