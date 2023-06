Euro de basket dames - Maxuella Lisowa a joué une saison en Israël: "elles jouent avec fierté et audace"

Belges et Israéliennes ont croisé le fer à 27 reprises dans leur histoire, mais leur dernière rencontre remonte à 2013 et leur seule rencontre en phase finale d'un Euro date de 1950 lors du premier championnat d'Europe disputé par la Belgique dans son histoire. Si Eden Rotberg, la capitaine israélienne, a évolué en Belgique, à Liège il y a deux ans, Maxuella Lisowa a elle joué à Elitzur Ramla cette saison avec deux internationales, Rotberg précisément et Alyssa Baron. De quoi pouvoir tuyauter quelque peu sur le basket israélien. "C'est un basket très agressif, elles aiment shooter à trois points. Elles développent un jeu toujours en mouvements. Elles ne sont pas forcément techniques ni académiques, mais elles ne vont jamais rien lâcher. Elles jouent avec beaucoup de fierté et d'audace. Elles vont oser des choses contre n'importe qui", a expliqué la jeune hennuyère, 22 ans, 34 sélections avec les Belgian Cats. Maxuella Lisowa n'a disputé que les matches de Coupe d'Europe avec Ramla avant de bifurquer à la fin de son contrat vers Lucca en Italie. "C'est quelque chose que je ne referais pas. Je vois que j'ai besoin d'être investie à 100%, alors regarder les autres jouer sans pouvoir les aider, ce n'est pas mon truc", a ajouté la joueuse belge heureuse d'être dans le groupe des Belgian Cats et consciente de l'importance d'un premier match. "Elles vont jouer à la maison avec une grosse envie de se battre. Cela va nous imposer d'être directement dans le bain. Et c'est important de bien commencer pour avoir un bon sentiment et mieux préparer la suite." (Belga)