Flandre: 74 Ukrainiens menacés d'être privés de revenu d'intégration

Ceux-ci pourraient en conséquence être privés du revenu d'intégration dont ils bénéficient, a indiqué mercredi le ministre flamand de l'Emploi, Jo Brouns (CD&V) devant le Parlement flamand. La Flandre compte actuellement quelque 20.000 réfugiés ukrainiens en âge de travailler. Le gouvernement flamand souhaite qu'un maximum d'entre eux soient actifs. Depuis peu, ils sont d'ailleurs tous contraints de s'inscrire auprès du VDAB. Selon des chiffres du ministre, 11.000 réfugiés ukrainiens se sont déjà inscrits auprès du VDAB. Plus d'un tiers d'entre eux (36,1%) seraient actuellement actifs. Si l'on prend l'ensemble de la population ukrainienne, le taux d'activation en Flandre est actuellement de 28,3%, soit bien plus qu'en Wallonie (12,4%) et à Bruxelles (11,4%), selon les chiffres du ministre Brouns. (Belga)