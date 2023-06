La Fevia "surprise" par la communication de Dermagne sur le prix des produits alimentaires

"Nous sommes tout d'abord étonnés" par la sortie médiatique du ministre "parce que nous n'avons été invités à discuter de la problématique que ce week-end seulement", déclare à l'agence Belga le directeur de la communication de la Fevia, Nicholas Courant. "Ensuite, parce qu'il laisse entendre qu'il a demandé à ce que la chaîne de concertation dans le secteur soit activée rapidement alors que nous en sommes les instigateurs." La chaîne de concertation réunit tous les maillons de la chaîne agroalimentaire sur base volontaire. "C'est impossible de faire supporter une baisse des prix sur un seul maillon de cette chaîne", justifie Nicholas Courant. Cette chaîne de concertation sera convoquée à la mi-juillet. Néanmoins, le représentant de la Fevia répète que "copier" la France "n'est pas faisable". "Si la France applique un blocage des prix, il faut se souvenir qu'au plus fort de la crise énergétique, elle est venue en aide au secteur. Il n'y a rien eu de tout ça en Belgique. Pendant plus d'un an, nous avons subi une augmentation substantielle des frais. (...) Et nous ne sommes pas encore sortis de cette crise. Certains coûts n'ont pas pu être répercutés sur le prix à cause des contrats avec les supermarchés qui ont souvent refusé de renégocier. Des entreprises ont dû vendre à perte", note-t-il. Jusqu'ici, aucune majorité politique ne s'est dégagée en faveur d'un blocage des prix en Belgique. (Belga)