La ministre Glatigny en visite à l'IPFC, l'école de promotion sociale du Brabant wallon

Avec la guerre en Ukraine, l'IPFC a accueilli depuis le début du conflit plus de 400 Ukrainiens, en grande majorité des femmes, qui voulaient apprendre le français et pouvoir non seulement s'intégrer en Belgique mais aussi s'inscrire par la suite à des formations qualifiantes leur permettant d'obtenir un diplôme officiel. Le nombre d'enseignants de français comme langue étrangère (FLE) y est en conséquence passé de deux à six. A côté de ces cours de langue, l'institut forme à plusieurs métiers dans le cadre de cours de promotion sociale, un type d'enseignement considéré comme un outil indispensable à l'insertion sociale et professionnelle. L'IPFC, qui a plusieurs implantations en Brabant wallon, propose également des formations pour certains métiers en pénurie, comme celui de soudeur ou de comptable. Au terme de la visite et de la rencontre avec certains élèves, la ministre Glatigny a mis en évidence la diversité de l'enseignement en promotion sociale, la motivation des élèves et des enseignants, ainsi que la capacité de ce type d'enseignement à répondre rapidement aux besoins de la société en proposant certaines formations. (Belga)