La rhétorique nucléaire russe au centre des discussions du sommet de l'Otan

Le sommet débutera jeudi par des entretiens avec des représentants de l'industrie de la défense. Vendredi, les aspects nucléaires de l'environnement de sécurité actuel seront discutés lors d'une réunion du Groupe de planification nucléaire. Les plans annoncés par la Russie en particulier sont préoccupants. Moscou a mis en effet récemment fin de manière informelle au traité de contrôle des armements nucléaires "New START". Contrairement aux accords, la Russie a annoncé vouloir stationner des armes nucléaires en Biélorussie, une première depuis que celle-ci a volontairement renoncé à ses armes nucléaires après l'effondrement de l'Union soviétique. Le traité "New START" était le dernier accord majeur de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie qui a entre autres permis de limiter l'arsenal des deux pays. (Belga)