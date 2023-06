La souveraineté technologique au cœur de la Petite Foire à Neufchâteau

Cette 10e édition de la Petite Foire aura pour thématique la souveraineté technologique. "L'industrie promeut des outils et des machines (drones, tracteurs connectés...) de plus en plus puissants, coûteux et polluants, tant à la production qu'à l'utilisation. Ils sont proposés à des prix inaccessibles mais soutenus par les banques comme étant LA solution à la transition écologique. Ce sont des technologies trompeuses et inégalitaires, adaptées avant tout à une agriculture de firme", estime-t-on au Mouvement d'Action Paysanne (MAP). Les organisateurs de la Petite Foire pointent ainsi la déshumanisation du travail, la perte d'autonomie des paysans, la standardisation de la production et le surendettement occasionnés par ces technologies agro-industrielles. L'événement donnera la parole aux promoteurs "d'une agriculture à visage humain, économe en énergies et en technologies." Parmi ceux-ci, la Fabriek Paysanne, qui se présente comme un projet "anti-capitaliste" destiné à améliorer la qualité de vie des paysans et paysannes en les soutenant dans le développement de leur souveraineté technologique. "On propose des formations adaptées, on met notre atelier à disposition, on fabrique des outils et des machines en co-construction", énumère Fabrizzio De Barelli, qui souligne au passage la spécificité de la foire chestrolaise. 'Les seules foires agricoles qui nous sont présentées prônent souvent l'agriculture industrielle, à très grande échelle, et du coup omettent totalement les petites et les moyennes surfaces, qui représentent ce qu'on veut promouvoir avec des fermes locales et durables." Une centaine d'exposants sélectionnés via un Comité Éthique et Cohérence participeront à la Petite Foire, organisée les 29 et 30 juillet prochains à la Ferme Buffl'Ardenne de Semel. (Belga)