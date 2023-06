La ville de Chimay rend un avis négatif concernant le projet de parc agrivoltaïque

Le projet en question mise sur l'installation de près de 20.000 panneaux photovoltaïques sur une parcelle agricole où une activité d'élevage et une autre de production énergétique pourraient dès lors cohabiter selon Ether Energy. Dans sa décision négative, la ville de Chimay a retenu plusieurs arguments contre le projet. Ceux-ci ont notamment trait à l'impact esthétique et visuel d'un tel parc, à l'utilisation "soustractive" de terres agricoles ou encore à la pression foncière que ce genre de projets peut exercer sur le prix des surfaces agricoles. Selon le bourgmestre, la ville de Chimay n'est pas insensible à la question environnementale et écologique. Dix éoliennes sont déjà installées sur son territoire. (Belga)