La Wallonie tient sa première commission délibérative

Début février, le parlement wallon avait annoncé vouloir mettre en place une première commission délibérative avant l'été. Composée de 10 députés régionaux et de 30 citoyens de plus de 16 ans tirés au sort, elle devait débattre d'une problématique d'intérêt général pour ensuite élaborer des propositions de recommandations. "Ce sera une première pour notre parlement. Le vote de ce mercredi est une étape qui permettra le tirage au sort des citoyens. Il nous appartiendra ensuite de réussir l'exercice", a commenté le chef de groupe du PS au parlement wallon, Laurent Devin. "C'est un test qui coûtera quelque 150.000 euros. Si on se trompe, on devra en tirer les conséquences. Nous devons y aller mais on ne peut pas se tromper", a ajouté son homologue libéral, Jean-Paul Wahl. Pour Ecolo, Rodrigue Demeuse s'est montré plus enthousiaste. "Je me réjouis qu'on avance dans la mise en place de ce mécanisme. Il y a un réel intérêt à intégrer le maximum de monde dans la gestion de la société", a-t-il dit. Enfin, du côté de l'opposition, Marie-Martine Schyns (Les Engagés) a souligné "l'accouchement difficile de cette première commission" tout en se félicitant du thème choisi. Quant au chef de groupe du PTB, Germain Mugemangango, il a regretté que les propositions qui seront formulées ne soient pas contraignantes et a pointé un problème de représentativité. "Mais on veut soutenir l'élan citoyen et la mise en place d'un processus permanent", a-t-il assuré. (Belga)