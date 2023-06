Le Cook & Book de Woluwe-Saint-Lambert entame une procédure en réorganisation judiciaire

Selon les fondateurs de l'entreprise Déborah Drion et Cédric Legein, cette procédure s'explique par un besoin "d'apurer les dettes existantes" et de "faire repartir l'activité sur des bases saines et pérennes". Le commerce, qui mélange librairie et restauration, a "subi les dernières crises successives", qui ont mené à une augmentation des coûts, notamment de l'énergie et du loyer. Cook & Book doit aujourd'hui près d'un million d'euros à ses différents créanciers, dont 290.000 euros à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, propriétaire du bâtiment. Déborah Drion en profite par ailleurs pour demander au gouvernement fédéral de renoncer à tout projet d'augmentation de la TVA sur les livres de 6 à 9% au risque de "signifier la fin des librairies indépendantes". La direction précise que le Cook & Book d'Uccle n'est pas concerné par cette procédure en réorganisation judiciaire. (Belga)