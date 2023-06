Le Parlement européen opte pour une rénovation plus sobre de ses bâtiments

Le Parlement avait lancé un concours pour la rénovation du "Caprice des Dieux", ce bâtiment emblématique proche de la place du Luxembourg. Le projet du collectif Europarc, comprenant Julien De Smedt Architects (JDSA), l'avait remporté. Leur idée était de conserver la structure existante, mais en l'ouvrant visuellement et en la dotant d'un jardin sur le toit. Mais le Bureau a finalement opté pour une autre solution, moins radicale. Le bâtiment Paul-Henri Spaak, de son nom officiel, sera rénové de manière "progressive", ce qui doit notamment éviter que les lieux soient inutilisables pendant une longue période. Les services du Parlement sont invités à préciser l'approche à adopter pour mettre l'infrastructure en conformité avec les normes en vigueur. La commission du Budget contribue à l'examen des coûts et, d'ici la fin de la législature, le Bureau souhaite donner officiellement son feu vert aux travaux. Cette décision de principe a été prise simultanément à deux autres: des discussions seront entamées avec les autorités luxembourgeoises sur la vente d'un bâtiment du Parlement au Grand-Duché; et le Parlement va louer à l'Etat français un bâtiment situé juste à côté de ses locaux à Strasbourg. (Belga)