Loi européenne de restauration de la nature - La Belgique ne veut pas reporter l'examen du texte par le Conseil

La proposition de la Commission, qui vise à restaurer la biodiversité et les écosystèmes en Europe et à outiller la nature contre les changements climatiques, a fait couler beaucoup d'encre. Elle prévoit notamment de réhabiliter au moins 20% des zones terrestres et marines de l'UE d'ici à 2030. Le règlement est prévu à l'agenda du Conseil de l'UE mardi, mais il est apparu que la Suède souhaite reporter le dossier. Une lettre du ministre allemand de l'Environnement à la présidence suédoise, signée par la France, l'Espagne et le Luxembourg, demande de ne pas le reporter. La Belgique a décidé de rejoindre ces pays et de signer le courrier également, sur une proposition de la ministre fédérale Petra De Sutter. Dans cette lettre, les pays signataires se disent convaincus qu'un accord est possible. Ils soulignent également qu'un report aurait un effet néfaste sur l'image de l'UE à l'international. La réunion des ministres de l'Environnement a également été préparée au niveau diplomatique européen mercredi. Une majorité qualifiée d'Etats membres y aurait soutenu l'inscription de la proposition à l'ordre du jour de mardi. Les consultations diplomatiques se poursuivront vendredi. Un vote important sur ce dossier aura également lieu jeudi au sein de la commission de l'Environnement du Parlement européen. (Belga)