Première journée de recrutement de donneurs de sang pour les chiens et chats

Cette initiative est menée en collaboration avec l'Animal Blood Bank Benelux (ABB) et est vitale pour sauver davantage de vies animales. "La banque de sang vétérinaire ABB ne fournit en moyenne en Belgique que 40 produits sanguins par mois aux animaux dans le besoin", a expliqué la vétérinaire Delphine Prevost. "À titre de comparaison, au Portugal, où le nombre de chiens et de chats est plus ou moins le même qu'en Belgique, pas moins de 600 sont utilisés chaque mois. Nous demandons aux propriétaires d'enregistrer leurs animaux directement auprès de l'ABB. Elle peut rapidement fournir des produits sanguins aux vétérinaires et ces derniers n'ont donc pas besoin de se constituer un stock de sang", a-t-elle ajouté. Les cliniques vétérinaires AniCura Plantijn et Hond en Kat, qui remplissent déjà la fonction de centres de distribution, deviendront désormais des centres de don pour la banque de sang, et ce, à raison de deux fois par an. "L'idéal serait que chaque animal en Belgique ait la possibilité d'être transfusé dans l'heure", a précisé Kris Gommen, cofondateur de ABB. "Ce sang permet souvent de se donner du temps pour émettre un diagnostic clair et trouver le bon traitement. Pour l'instant, nous fonctionnons quasiment à flux tendu et n'avons au sein de notre banque que vingt poches pour les chiens", a-t-il conclu. (Belga)