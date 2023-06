RTL Belgium annonce des changements dans ses programmes pour l'été et la rentrée

Plusieurs nouveaux programmes sont actuellement en cours de tournage, afin d'être diffusés à la rentrée. Trois émissions inspirées de concepts anglo-saxons feront leur apparition : "Jusqu'où irez-vous", où des candidats tendent des pièges à leurs proches en caméra cachée, "Starmaker", un concours de chant et d'imitation de stars, ainsi que "Le Dilemme", dans lequel des personnes se font aider face à une décision importante par le public. L'émission "71", dans laquelle un candidat doit en éliminer 70 autres en 10 questions, fera quant à elle peau neuve, avec un nouveau plateau et des nouvelles règles. Des nouveaux visages feront également leur apparition en radio. Après un passage chez LN24, Martin Buxant, qui avait officié sur Bel RTL et RTL tvi de 2014 à 2019, va revenir en tant que journaliste chargé de couvrir l'actualité politique et économique. L'ancien présentateur d'"On est pas des pigeons", Benjamin Maréchal, reprendra quant à lui la présentation du magazine "Coûte que coûte", dédié à la consommation. Enfin, l'humoriste Pablo Andres participera à l'émission "Good Morning" tous les vendredis sur Radio Contact. Trois grandes orientations ont guidé RTL Belgium dans la création de ces nouveaux programmes. "Toutes nos activités servent à divertir, informer et rassembler", souligne Guillaume Collard, CEO du groupe. Ces évolutions s'inscrivent par ailleurs dans la continuité du plan stratégique de RTL Belgium, qui avait notamment mené au changement des logos et des appellations de ses différentes chaines en mars dernier. "Nous avons investi pour davantage de qualité locale, de diversité et d'information", ajoute le CEO. (Belga)