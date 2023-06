Russie: une alliée de Navalny condamnée à sept ans et demi de prison

L'opposante a été reconnue coupable d'avoir créé une "organisation extrémiste" et "condamnée à 7 ans et 6 mois de colonie pénitentiaire à régime commun", a indiqué le tribunal Kirovski d'Oufa. Lilia Tchanycheva, âgée de 41 ans et originaire d'Oufa, a également été interdite de gérer des sites Internet et d'organiser des rassemblements de masse pendant sept ans. Cette condamnation est "injuste", a réagi son avocat Ramil Guizatoulline sur Telegram. Le parquet avait requis 12 ans d'emprisonnement à l'encontre de Lilia Tchanycheva, ancienne coordinatrice à Oufa de l'équipe d'Alexeï Navalny, opposant russe ayant survécu en 2020 à un empoisonnement ordonné selon lui par Vladimir Poutine, et incarcéré depuis janvier 2021 en Russie. Condamné à neuf ans d'emprisonnement pour des accusations de "fraude" qu'il juge fictives, Alexeï Navalny devrait être prochainement jugé dans une nouvelle affaire pour "extrémisme" où il risque 35 ans de prison supplémentaires. Spécialiste d'expertise comptable à Oufa, Lilia Tchanycheva avait abandonné son emploi pour rejoindre en 2017 le Fonds de lutte contre la corruption (FBK) de M. Navalny, participant activement au mouvement de protestation contre la corruption dans sa région. L'opposante a été arrêtée en novembre 2021 lorsque l'ONG de Navalny a été interdite comme "organisation extrémiste" et son chef emprisonné. (Belga)