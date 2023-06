Tour de Belgique - Sur tous les fronts, Mathieu van der Poel veut continuer à "courir de manière offensive"

Van der Poel et ses deux coéquipiers ont réussi à rallier l'échappée matinale, et le peloton s'est agité. "Je me sentais plutôt bien aujourd'hui. Et nous avions l'intention de rendre la course difficile avec l'équipe, d'où notre accélération sur cette zone pavée. Ainsi, les autres devaient mettre en route. Nous sommes finalement montés à cinq dans la dernière ascension de la journée. Là, j'ai encore accéléré, mais je me suis ensuite concentré sur le 'kilomètre en or'", a déclaré le quintuple champion du monde de cyclocross. Le Néerlandais a conquis 8 secondes de bonification dans les trois sprints consécutifs. Sa mission accomplie, Jasper Philipsen revêtait le statut de leader. "Grâce à notre façon de courir offensive, les autres équipes de sprinteurs avaient déjà beaucoup de travail à faire. Et j'ai besoin de ces efforts pour arriver au Tour de France en pleine forme. J'ai récemment couru À travers le Hageland en attaquant, ce qui m'a permis de me sentir un peu mieux aujourd'hui. Je vais continuer à courir de manière offensive dans ce Tour de Belgique." (Belga)