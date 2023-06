Tour de Belgique - Timothy Dupont termine 3e derrière le vainqueur Jasper Philipsen, "l'homme à battre"

"J'avais choisi la roue de Jasper Philipsen dans le sprint", a expliqué Timothy Dupont. "Soudain, Caleb Ewan est venu se faufiler dans la roue de Philipsen. Par respect, je l'ai laissé faire et j'ai pris ma place. Je suis peut-être trop bon", a-t-il commenté. "Tout s'est finalement bien passé" pour le coureur de 35 ans. "Fabio Jakobsen est soudain parti à fond et j'ai pu me glisser dans sa roue. Le sprint n'a pas été très long aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un comme Mathieu van der Poel qui tire jusqu'à 200 mètres de la ligne d'arrivée, vous n'avez pas grand-chose à faire en tant que sprinteur. Il a encore réalisé une belle performance." Jeudi, le natif de Bredene courra en terrain connu sur la route vers Knokke-Heist. "Je me sens bien et je me bats toujours pour la victoire. Ce Tour de Belgique est très important pour notre équipe en termes de publicité. Nous avons en effet des sponsors belges. Je pense qu'après la première étape, ils peuvent être satisfaits." Dupont a joué le jeu des pronostics pour l'étape de jeudi. "Nous devrons attendre de voir qui est le mieux placé après le petit virage. Il est également possible de prendre trop vite la tête dans la montée. Philipsen a un solide train et il sera probablement l'homme à battre à nouveau." (Belga)