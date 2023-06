Tour de Slovénie - Le Néerlandais Dylan Groenewegen vainqueur de la première étape

L'étape du jour a été animée par une échappée de quatre coureurs: l'Italien Andrea Garosio, le Slovène Bostjan Murn, l'Allemand Jon Knolle et le Tchèque Tomas Kalojiros. L'avance du quatuor a passé le cap des 3 minutes. Le groupe de tête, qui a perdu Knolle au fil des kilomètres, a été repris à 35 kilomètres de l'arrivée. L'Autrichien Sebastian Schönberger a ensuite pris, seul, le relais à l'avant de la course sous bonne garde du peloton. Les Italiens Alessandro Tonelli et Alessandro Fedeli ainsi que le Suédois Lucas Eriksson se sont ensuite portés en tête à 13 kilomètres du but. Le trio possédait 13 secondes d'avance à moins de cinq kilomètres du but. Les attaquants ont été repris à 300 mètres de l'arrivée où le sprint final a donné raison au Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco Aiula) devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5). Groenewegen, qui a endossé le maillot de leader de l'épreuve slovène, a signé mercredi son 5e succès de la saison après ses victoires d'étapes au Saudi Tour, à l'UAE Tour et au Tour de Hongrie ainsi qu'à la récente Veenendaal Classic. La deuxième étape du Tour de Slovénie sera disputée jeudi entre Zalec et Ormoz sur 163,7 kilomètres. (Belga)