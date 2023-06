Un couple de Framerisois sous mandat d'arrêt après le décès de leur jeune fils

Le décès de l'enfant a été estimé suspect. Le dossier a été mis à l'instruction et les parents ont été arrêtés et placés sous mandat d'arrêt pour privation de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Mons a indiqué mercredi que le dossier a été examiné par la chambre du conseil de Mons qui a requalifié les faits en meurtre et confirmé le maintien en détention du père et de la mère. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de la mort de l'enfant. (Belga)