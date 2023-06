Vague de chaleur: la Wallonie sensibilise les familles des résidents des maisons de repos

"La phase d'avertissement du Plan Forte chaleur et pics d'ozone est activée depuis 8 juin. Dans ce cadre, nous avons fait des choses classiques comme envoyer des dépliants aux maisons de repos et informer leur personnel des consignes à appliquer (surveillance accrue, identification des plus fragiles, adaptation de l'habillement et des menus,...). Mais nous voulons également nous adresser au grand public car il arrive parfois qu'on oublie les aînés qui se trouvent en maison de repos", a expliqué la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale. "Etre dans une maison de repos, ce n'est pas être confiés à 100% à des aides-soignants. Nous voulons faire passer un message de sensibilisation pour demander qu'il y ait une prise de responsabilité de la part des familles", a-t-elle ajouté. "C'est une question de solidarité: que chacun s'occupe des plus fragiles, en ce compris les membres des familles qui le peuvent", a conclu la ministre. (Belga)