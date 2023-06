Vosges: le feu de forêt est "fixé", 30 hectares brûlés

L'incendie s'est déclaré mardi dans la commune de Bois-de-Champ, alors que l'est de la France souffre d'une absence de pluie depuis plusieurs semaines et de vents forts. Un hélicoptère bombardier d'eau a effectué depuis mardi soir une cinquantaine de largages de 3,5 tonnes d'eau à chaque fois, a précisé la préfecture des Vosges dans un communiqué. "De nombreux points chauds" subsistent au sein du périmètre incendié et les sapeurs-pompiers "restent pleinement mobilisés", selon les services de l'État. L'incendie s'est déclaré dans une habitation avant de se propager en forêt. Il n'a pas entraîné d'évacuation de populations. Une odeur de brûlé et des fumées sont perceptibles jusqu'à Epinal, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bois-le-Champ. Les services de l'Etat appellent "à la plus grande vigilance sur l'ensemble du département", compte tenu des conditions météorologiques, très sèches, et alors que les prochaines pluies ne sont pas attendues avant plusieurs jours. Mercredi, 27 départements sont placés en vigilance jaune pour les risques d'incendie par Météo France, correspondant à un "danger modéré". (Belga)