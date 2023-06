WTA Rosmalen - Greet Minnen s'arrête au 2e tour après une défaite contre Aliaksandra Sasnovich

Il s'agissait d'un troisième match entre la 7e tête de série à Bois-le-Duc et la N.5 belge. Sasnovich mène désormais 2 victoires à 1. En quarts de finale, Sasnovich verra de l'autre côté du filet une Russe, la 2e tête de série Liudmila Samsonova (WTA 15) ou Polina Kudermetova (WTA 141), sœur cadette de Veronika, la première tête de série sur le gazon de Bois-le-Duc. Minnen reviendra en toute fin de journée pour disputer son premier tour du double, où elle est classée 56e mondiale. Elle s'alignera en compagnie de Yanina Wickmayer (WTA 81 en double), lauréate du simple et du double de l'ITF W100 de Surbiton le week-end dernier. Le duo belge rencontrera les Tchèques Anastasia Detiuc (WTA 84) et Jesika Maleckova (WTA 114). (Belga)