Après sa visite d'État en Belgique, le train royal néerlandais prendra sa pension

Le train "est arrivé en fin de vie". C'est pourquoi il sera mis hors d'usage. Cela fait 160 ans qu'il prend en charge les voyages intérieurs et internationaux du chef d'État néerlandais et des chefs d'État qui rendent visite aux Pays-Bas. Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima emprunteront le train pour la dernière fois lors d'une visite d'État en Belgique prévue du 20 au 22 juin inclus. Lors d'un précédent périple au départ de la Belgique en direction des Pays-Bas à l'occasion de l'ouverture de la gare rénovée d'Utrecht Central en 2016, la reine Máxima et la reine Mathilde ont aussi utilisé ce moyen de transport. Le wagon royal a été exploité pour la première fois en 1864. Il a été régulièrement remplacé par une nouvelle mouture. Aujourd'hui, il s'agit de la dixième version. (Belga)