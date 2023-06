Au moins 10 morts dans un accident de la route dans le centre du Canada

La police, qui n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP, a expliqué sur Twitter intervenir "sur les lieux d'une très grave collision" près de la ville de Carberry, dans la province du Manitoba. Selon les médias canadiens, l'accident concerne un camion semi-remorque et un mini-van spécialisé dans le transport de personnes handicapées. "J'ai le coeur brisé en apprenant la nouvelle de l'accident tragique survenu près de Carberry. J'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les personnes concernées", a tweeté la Première ministre du Manitoba, Heather Stefanson. La police demande aux automobilistes d'éviter le secteur et de laisser passer les véhicules d'urgence. L'autoroute est coupée dans les deux sens, ont précisé les autorités. Selon Nirmesh Vadera, qui travaille à proximité du lieu de l'accident dans un hôtel-restaurant d'autoroute et contacté par téléphone par l'AFP, de nombreux véhicules de secours se trouvent sur place, tout comme deux hélicoptères. Beaucoup de fumée était visible autour du lieu du crash qui est survenu autour de midi (19H00, heure de Bruxelles). "C'était vraiment, vraiment surréaliste de voir l'ampleur de l'accident. Je n'avais jamais vu ça", a-t-il décrit à l'AFP. Selon lui, un semi-remorque se trouve couché sur le bas-côté et la camionnette était en flammes. En 2018, 15 personnes avaient été tuées lors d'une collision, survenue dans la province voisine de la Saskatchewan (ouest), entre un camion et un car transportant de jeunes joueurs de hockey sur glace, le sport national. (Belga)