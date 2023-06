Belgique et Luxembourg signent l'accord créant un bataillon de reconnaissance binational

Ce bataillon binational sera caserné à Arlon, où se situera son état-major, avec des "antennes" à Marche-en-Famenne et Diekirch (Grand-Duché). "Il sera formé, équipé et capable d'effectuer un large éventail de missions, dans un cadre national, multilatéral, ou en appui à une organisation internationale ou régionale, telles que l'Otan, l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies. La Défense belge et luxembourgeoise s'engagent à contribuer de manière équitable au besoin en personnel du bataillon binational, fort de plus de 700 personnes", a précisé le service de presse de la Défense dans un communiqué. Cette unité "fera figure d'exemple concret" de la mise en œuvre des concepts de l'Otan et de l'UE visant à promouvoir des coopérations multinationales renforcées, a ajouté le département. La mise en place et l'exploitation conjointe du bataillon s'effectuera en trois phases: d'abord l'initiale, axée sur Marche-en-Famenne pour les Belges et Diekirch pour les Luxembourgeois, avec une intégration initiale à Marche-en-Famenne, puis intermédiaire, marquée par l'implantation graduelle du bataillon binational à Arlon et par la mise en service progressive des installations au Luxembourg. La phase finale, à l'horizon 2030, sera marquée par une intégration maximale, "avec Arlon comme centre de gravité et avec une empreinte importante au Grand-Duché de Luxembourg", poursuit le texte.. L'établissement du bataillon binational sera piloté par un comité directeur co-présidé par des représentants du chef d'état-major de l'armée Luxembourgeoise et du chef de la Défense (Chod) belge. (Belga)