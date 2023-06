Bourse de Bruxelles - La prudence après la FED et avant la BCE

Solvay (106,05) emmenait les baisses en reculant de 1,9%, arGEN-X (359,40) et Galapagos (38,38) reculant de 1,3 et 0,5% alors que UCB (84,42) regagnait 0,6%. KBC (62,96) et Ageas (38,05) valaient 1,1 et 0,3% de moins que la veille tandis que AB InBev (52,38) gagnait 0,1%. Aperam (32,98) et Umicore (27,53) reperdaient 1,1 et 1,4%, Melexis (89,35) et D'Ieteren (170,70) reculant de 1,4 et 1,3%, Proximus (7,16) et Sofina (204,00) de 0,6%. Vedettes la veille, Colruyt (34,58) et Recticel (12,00) progressaient de 0,9 et 0,8% de plus, Euronav (15,15) et DEME (126,60) gagnant de même 1,4 et 1,6% tandis que Viohalco (6,20) ajoutait 2,1% aux 5,6% gagnés mercredi, Atenor (28,30) rebondissant de 8% grâce au soutien de Belfius. Mithra (2,72) regagnait enfin 3,8% tandis que Oxurion (0,0029) remontait de 7,4%, IBA (16,70) et Onward Medical (6,04) qui reculaient de 1,5 et 1,6%. L'euro s'inscrivait à 1,0825 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0855 la veille vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 57.350 euros, en recul de 630 euros. (Belga)