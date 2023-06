Cityforward désigne l'équipe chargée de redessiner le quartier européen

(Belga) Cityforward, le fonds immobilier qui réunit la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) et Ethias, a désigné son équipe de conception pour redessiner le quartier européen à Bruxelles. Plus de 300.000 mètres carrés vont être réorganisés pour former des espaces de bureaux et de logements durables.