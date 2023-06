Coupe Davis - Feliciano Lopez sera cette année le directeur de tournoi de la phase finale

Membre de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis depuis 2003, Lopez a remporté le trophée à quatre reprises (2008, 2009, 2011 et 2019). La phase finale de la Coupe Davis 2023 se déroulera en deux temps. Du 12 au 17 septembre, les rencontres de la phase de groupe se dérouleront sur quatre sites différents: Bologne, Manchester, Valence et une ville en Croatie. Du 21 au 26 novembre, la phase à élimination directe se jouera elle à Malaga et désignera le successeur du Canada lauréat de la 110e Coupe Davis en 2022. Eliminée en phase qualificative par la Corée du Sud (3-2, après avoir mené 0-2) à Séoul le 5 février, la Belgique jouera son maintien dans le Groupe mondial contre l'Ouzbékistan les 16 et 17 septembre à Hasselt. (Belga)