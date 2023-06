Diables Rouges - À gauche, dans l'axe ou ailleurs, Arthur Theate jouera "où le coach veut qu'il joue"

Arthur Theate a réussi une saison pleine à Rennes, avec une place en Europa League à la clef, en jouant un rôle majeur des deux côtés du terrain, inscrivant notamment 4 buts en 35 matches de championnat. "J'arrive la tête légère, en ayant rempli les objectifs", s'est-il réjoui. Les Diables Rouges s'apprêtent à affronter l'Autriche à Bruxelles samedi, et l'Estonie à Tallinn mardi. "Ce sont des équipes difficiles à jouer, comme la Suède", a commenté Theate en référence au premier match des qualifications remporté 0-3. "Il faudra être le plus concentré possible, et le plus serein." L'équipe nationale reste sur deux succès, dont l'un en Allemagne (2-3). "Il s'agissait de montrer que nous étions là. Mais il faut maintenant s'inscrire sur la durée." Le Liégeois s'est montré ouvert aux différents rôles qui lui sont donnés en club et en équipe nationale. "Je jouerai où le coach veut que je joue, même au but comme je l'ai déjà dit. La position de défenseur central est celle dans laquelle j'ai grandi, mais je n'aurai aucun problème à changer, même s'il faudra un temps d'adaptation." S'il a peu joué sur la gauche dans sa carrière, Arthur Theate estime que sa "polyvalence est un atout, surtout en étant gaucher." Comme il l'a déjà annoncé, le joueur du Stade Rennais est donc prêt à se sacrifier pour l'équipe et pour son entraîneur. "J'espère qu'il est content de moi", a-t-il conclu. (Belga)