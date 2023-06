Du vélo et une bière sans alcool pour fêter les 90 ans de la puissante Bush

La Bush a été créée en 1933 par Alfred Dubuisson dans une démarche qualifiée d'avant-gardiste par le directeur actuel, Hugues Dubuisson, petit-fils du concepteur. Observant un engouement pour les bières anglaises, Alfred Dubuisson se lance dans l'élaboration d'une bière inspirée de ce qui se fait outre-Manche mais avec un accent belge, caractérisé notamment par un taux d'alcool plus élevé. Cette "alliance de goûts belge et anglais" va être baptisée Bush, "buisson" dans la langue de Shakespeare, référence directe au patronyme de la famille. Si les bières fortes n'ont plus trop la cote aujourd'hui, la Bush connaît toujours un public fidèle et ses ventes sont stables ces dernières années, à 10.000 hectolitres annuels, soit un peu plus de 10% de la production de la brasserie hennuyère. Dubuisson a aussi concocté la "90e", une bière très légère (0,9% alc.), brassée en quantité limitée (900 litres) à l'occasion des célébrations. Ce breuvage éphémère viendra à point pour les sportifs qui prendront part à l'un des différents parcours vélos proposés (cyclo, VTT, gravel). Celui organisé le dimanche, sur un tronçon de 90 kilomètres, prévoit même un passage par le vélodrome de Roubaix en compagnie du vétéran Johan Museeuw, triple vainqueur de Paris-Roubaix, "qui en a encore dans les mollets et a une bonne descente", selon Hugues Dubuisson, lui-même cycliste amateur. Sur le site de production, à Pipaix, des visites de brasserie, des concerts de groupes locaux et des animations diverses sont encore programmés. (Belga)