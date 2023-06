Elections 2024 - Évolution démographique: le Parlement européen propose d'ajouter onze sièges

L'Espagne et les Pays-Bas devraient en obtenir deux de plus chacun, tandis qu'un siège supplémentaire devrait échoir à l'Autriche, au Danemark, à la Finlande, à la Slovaquie, à l'Irlande, à la Slovénie et à la Lettonie, selon cette proposition adoptée par 316 voix pour, 169 voix contre et 67 abstentions. Les traités européens prévoient que le Parlement se compose de maximum 751 membres. Actuellement, à la suite du Brexit, 705 sièges sont occupés, dont 21 par des élus belges. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'UE qui devront approuver cette proposition, à l'unanimité du Conseil, ce qui sera fort probablement le cas selon le corapporteur roumain du texte, Lorant Vincze (PPE). Les députés confirment aussi leur souhait de conserver une réserve de 28 sièges pour une future circonscription à l'échelle de l'Union. Ils avertissent que tout retard supplémentaire dans les travaux du Conseil sur cette réforme irait à l'encontre du principe de coopération loyale. "La composition du Parlement va de pair avec la nouvelle loi électorale européenne. Les deux sont essentielles à la réalisation d'élections en 2024 qui soient à la fois plus européennes et plus représentatives", selon le corapporteur français Sandro Gozi (Renew). (Belga)